Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας μετά το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR: Υπάρχουν διοικητικές ευθύνες με ονοματεπώνυμο

«Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι η απόφαση επιβολής του zero rate ήταν αυτή που απέτρεψε μια ενδεχομένως πολύ χειρότερη εξέλιξη» αναφέρει στην ανακοίνωσή της Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας