Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ ένας 31χρονος Αιγύπτιος
Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 13χρονη το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πετρούπολη που παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού από έναν 31χρονο Αιγύπτιο.
Όλα ξεκίνησαν στις 14:30 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας. Η ανήλικη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων, όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας 31χρονος, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να διαπράξει γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.
Για καλή της τύχη εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας διερχόμενος από το σημείο, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα αφαίρεσε το κινητό της ανήλικης.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν λίγο πριν από τις τρεις το μεσημέρι τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, τον οποίον ακινητοποίησαν και συνέλαβαν.
Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.
