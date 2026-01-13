Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπή σε μίνι μάρκετ στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Κλοπή Ανήλικοι

Τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος φέρονται να αφαίρεσαν προϊόντα αξίας περίπου 60 ευρώ

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από κλοπή σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος, αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 60 ευρώ από το κατάστημα, πριν γίνουν αντιληπτοί και επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των ανηλίκων για κλοπή, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των γονέων τους, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Πηγή: pelop.gr
