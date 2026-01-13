Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπή σε μίνι μάρκετ στην Πάτρα
Τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος φέρονται να αφαίρεσαν προϊόντα αξίας περίπου 60 ευρώ
Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από κλοπή σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος, αφαίρεσαν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 60 ευρώ από το κατάστημα, πριν γίνουν αντιληπτοί και επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των ανηλίκων για κλοπή, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των γονέων τους, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.
Η προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Πηγή: pelop.gr
