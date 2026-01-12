Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της στα Καμίνια: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στη 97χρονη παθούσα. Από έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία
Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης, τρία άτομα που τα ξημερώματα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 εισέβαλαν σε οικία στα Καμίνια και λήστεψαν 97χρονη γυναίκα και τη 59χρονη κόρη της.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες - ένας 28χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 18 ετών- εισήλθαν στο σπίτι φορώντας κουκούλες full-face και, υπό την απειλή λοστού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 24.200 ευρώ, 2.200 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και κοσμήματα, πριν τραπούν σε φυγή.
Στη θέα τους, οι τρεις κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν έπειτα από καταδίωξη και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων - Νέου Φαλήρου.
Κατά την καταδίωξη, ο 29χρονος αλλοδαπός φέρεται να απέρριψε τσαντάκι που περιείχε τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε κουκούλα full-face, ενώ στο εσώρουχο του 18χρονου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 380 ευρώ.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Τέσσερα περιπολικάΆμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα περιπολικά της 'Αμεσης Δράσης, έπειτα από σήμα του Κέντρου, και οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόπτους στην ευρύτερη περιοχή.
Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στη 97χρονη παθούσα. Από έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ στην οικία του 29χρονου εντοπίστηκε και 24χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
