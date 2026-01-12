Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη με χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις
Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία - Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις
Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας στην Ανατολική Κρήτη, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση και χιόνια στα ορεινά.
Μηχανήματα της Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και των Δήμων είναι επί ποδός, όπως στην περίπτωση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μετά την έντονη χιονόπτωση νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 12-01-2026.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργο Αθανασάκη «τα μηχανήματα του Δήμου είναι σε κατάσταση επιφυλακής, ωστόσο μέχρι στιγμής, αν και έχει χιονίσει, δεν καταγράφονται σοβαρά προβλήματα». Πάντως ο κ. Αθανασάκης, τόνισε ότι καλό είναι οι οδηγοί να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες και πάντως να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.
Την ίδια ώρα, χιονισμένες είναι και αρκετές περιοχές του Δήμου Βιάννου, με τη δημοτική αρχή να προχωρά στη λήψη απόφασης για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων για αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν θα λειτουργήσουν το Γυμνάσιο Βιάννου, το Λύκειο Βιάννου, το Δημοτικό Σχολείο 'Ανω Βιάννου, το Νηπιαγωγείο Βιάννου, το Δημοτικό Σχολείο Εμπάρου και το Νηπιαγωγείο Εμπάρου. Επιπλέον, κλειστός θα παραμείνει και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Βιάννου, ενώ οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν κανονικά.
Την ίδια ώρα χιονοπτώσεις σημειώνονται και στο Οροπέδιο του Ομαλού εκδηλώνονται από το πρωί με την ένταση τους να αυξάνεται μετά το μεσημέρι χωρίς ωστόσο να καταγράφονται προβλήματα. Η θερμοκρασία σε ολόκληρο το νομό Χανίων όπως και συνολικά στην Κρήτη έχει υποχωρήσει αισθητά ενώ στις παράκτιες περιοχές πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολικές θερμοκρασίες προβλέπεται να καταγραφούν αύριο οπότε και στα ορεινά θα επικρατήσει παγετός.
Ειδικότερα, χιόνια έπεσαν και στις ορεινές περιοχές των Σφακίων, όπως και στα ορεινά του δήμου Κανδάνου Σελίνου, που ωστόσο μέχρι χθες το βράδυ δεν καταγράφηκε χιονόστρωση. Χωρίς δυσκολίες γινόταν καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας η κυκλοφορία των οχημάτων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των ορεινών περιοχών του νομού, με τις συστάσεις των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας να εστιάζουν στην σημερινή μέρα, οπότε και προβλέπεται παγετός.
Ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν
Χιονίζει και στο Οροπέδιο Ομαλού
Προσοχή απαιτείται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Βρυσών – Σφακίων, Λάκκων – Οροπεδίου Ομαλού καθώς και στον δρόμο από Πέτρας Σελί προς Ανατολικό Σέλινο. Σε ετοιμότητα βρίσκονται εκχιονιστικά μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας προκειμένου να επέμβουν για τον καθαρισμό των δρόμων όπου απαιτηθεί. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης κ. Γιώργο Τσαπάκο, «όλες οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο, ωστόσο το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ολόκληρη τη χώρα και το νησί μας προς το παρόν δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσοχή».
Η θερμοκρασία σε ολόκληρο το νομό Χανίων όπως και συνολικά στην Κρήτη έχει υποχωρήσει αισθητά ενώ στις παράκτιες περιοχές πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολικές θερμοκρασίες προβλέπεται να καταγραφούν σήμερα οπότε και θα επικρατήσει παγετός. Είναι ενδεικτικό ότι στα Χανιά, όπως και στις περισσότερες περιοχές της περιφερειακής ενότητας, η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Μικρή άνοδος αλλά με διατήρηση της αίσθησης ψύχους, προβλέπεται για αύριο Τετάρτη με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά στις μέγιστες τιμές του τους 14 βαθμούς Κελσίου, αν και τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι από 5 -8 βαθμούς.
