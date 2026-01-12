Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη με χαμηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις

Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία - Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις