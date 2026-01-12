Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Νέο «σαφάρι» από την τροχαία στην Αττική: 11 συλλήψεις και πάνω από 1.900 παραβάσεις σε ένα τριήμερο
Κατά τη διάρκεια της εξόρμησης, από τις 9 έως και τις 11 Ιανουαρίου, 180 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και 92 μεταφέρθηκαν με γερανό
Συνεχίζονται οι εκτεταμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, οπού σε ένα μόνο τριήμερο βεβαιώθηκαν συνολικά 1.919 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνελήφθησαν 11 οδηγοί.
Από τους συλληφθέντες οδηγούς, επτά εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, με τιμές άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, όριο που συνιστά ποινικό αδίκημα.
Στους ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2026, συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας καθώς και από τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με δράσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:
• -138- παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,
• -101- παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
• -29- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
• -74- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
• -36- παραβάσεις για λεωφορειολωρίδες,
• -17- παραβάσεις για δακτύλιο,
• -8- παραβάσεις για κίνηση σε Λ.Ε.Α.,
• -10- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς,
• -17- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
• -25- παραβάσεις για χρήση κινητού,
• -975- παραβάσεις για παράνομη στάθμευση και
• -62- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.
Στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν -180- οχήματα ενώ μεταφέρθηκαν με γερανό -92- οχήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σε βάρος τους δικογραφίες στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
