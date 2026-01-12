Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Δύο μη επανδρωμένα κυπριακά «Poseidon» στην Εθνική Φρουρά
Το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αερόχημα αξιοποιείται ήδη σε πραγματικές συνθήκες στο μέτωπο της Ουκρανίας
Δύο μη επανδρωμένα αεροχήματα τύπου «POSEIDON H10» και ένα σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (C2) εντάχθηκαν σήμερα στην κυπριακή Εθνική Φρουρά, μετά από παραχώρηση της εταιρείας SWARMLY LTD, σε τελετή που έγινε στο στρατόπεδο «Πάτροκλου Κόκκινου» στη Μοσφιλωτή, κοντά στη Λάρνακα.
Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο αντιστράτηγος Θεοδώρου έθεσε ως κεντρικό ζητούμενο τη δυνατότητα ταχείας και ακριβούς στοχοποίησης και την πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου, εξηγώντας ότι η ένταξη του Poseidon στην Πυροβολαρχία Παρατηρήσεως της Διοικήσεως Πυροβολικού κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Διαβεβαίωσε επίσης ότι τα συστήματα θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο, ενισχύοντας την αποστολή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα τόσο της Διοίκησης Πυροβολικού όσο και συνολικά της Εθνικής Φρουράς.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη διαπίστωση ότι το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αερόχημα αξιοποιείται ήδη «σε πραγματικές συνθήκες στο μέτωπο της Ουκρανίας» και έχει ανταποκριθεί, όπως ειπώθηκε, στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, υψηλής έντασης επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, το όνομα «Ποσειδώνας» μπορεί να θυμίζει θάλασσα, αλλά εδώ μιλάμε για «μάτια» στον αέρα, εκεί όπου σήμερα κρίνεται η ακρίβεια και ο ρυθμός μιας δύναμης πυρός.
Την ημερήσια διαταγή ανέγνωσε ο συνταγματάρχης Πυροβολικού Κώστας Παυλίδης, σημειώνοντας ότι η παραλαβή έχει ουσιαστικό συμβολισμό για την αποστολή και το έργο της Εθνικής Φρουράς και ειδικά του Όπλου του Πυροβολικού. Τόνισε ακόμη πως το νέο μέσο, μαζί με το όχημα ελέγχου, συμβολίζει την πειθαρχία, την αυταπάρνηση και την πίστη στο καθήκον, ενώ υπογράμμισε ότι η Εθνική Φρουρά αποτελεί πυλώνα ασφάλειας, σταθερότητας και εθνικής αξιοπρέπειας, με κάθε νέο σύστημα να ενισχύει ετοιμότητα, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
Κυπριακή τεχνολογίαΟ Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ανέφερε ότι η ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή επιβεβαιώνει πως «η Κύπρος μπορεί να παράγει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις» και να διεκδικεί ρόλο στο οικοσύστημα καινοτομίας και αμυντικής τεχνολογίας. Παράλληλα ευχαρίστησε τη διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας για την προσφορά, χαρακτηρίζοντάς την «σημαντική επένδυση στην εθνική ασφάλεια» και ένδειξη προοπτικής ανάπτυξης κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας.
Μάτια του Πυροβολικού
Το χρησιμοποιούν και οι Ουκρανοί
