Τραγωδία στη Ρόδο: Μωρό κατέληξε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του

Το μωρό γεννήθηκε με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να το κρατήσουν στη ζωή