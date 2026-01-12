Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που με αλυσοπρίονα έκοψαν το δέντρο και το απομάκρυναν
Ένα απίστευτικο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές και κλείνοντας τον δρόμο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πλήροφορίες του lamianow.gr, το δέντρο έπεσε στην οδό Σατωβριάνδου και από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος, παρόλο που εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα.
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η Τροχαία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που με αλυσοπρίονα έκοψαν το δέντρο και το απομάκρυναν. Λίγο αργότερα αποκατάσταθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πλήροφορίες του lamianow.gr, το δέντρο έπεσε στην οδό Σατωβριάνδου και από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος, παρόλο που εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα.
@lamianow.gr
Λαμία : Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό (Φώτο, Βίντεο)♬ πρωτότυπος ήχος - Lamianow.gr - Lamianow.gr
@lamiapolis877
Τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της Λαμίας περισσότερα στο LAMIANOW.gr♬ πρωτότυπος ήχος - Lamia Polis 87.7 FM - Lamia Polis 87.7 FM
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα