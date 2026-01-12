Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Δέντρο Λαμία Αυτοκίνητα Δρόμος Πυροσβεστική

Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που με αλυσοπρίονα έκοψαν το δέντρο και το απομάκρυναν

Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτικο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένα δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές και κλείνοντας τον δρόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πλήροφορίες του lamianow.gr, το δέντρο έπεσε στην οδό Σατωβριάνδου και από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος, παρόλο που εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα.

@lamianow.gr

Λαμία : Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης – Από θαύμα δεν είχαμε τραυματισμό (Φώτο, Βίντεο)

♬ πρωτότυπος ήχος - Lamianow.gr - Lamianow.gr
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η Τροχαία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που με αλυσοπρίονα έκοψαν το δέντρο και το απομάκρυναν. Λίγο αργότερα αποκατάσταθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.


@lamiapolis877

Τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της Λαμίας περισσότερα στο LAMIANOW.gr

♬ πρωτότυπος ήχος - Lamia Polis 87.7 FM - Lamia Polis 87.7 FM
Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο
Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λαμία: Μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο κέντρο και έκλεισε τον δρόμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης