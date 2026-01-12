Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Δύσκολο το ξεκίνημα της εβδομάδας για τους οδηγούς, που κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/01) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους.

Η μεγαλύτερη συμφόρηση εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι μέχρι το Αιγάλεω, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι στο ρεύμα προς Κόρινθο, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισίας.




Συγκεκριμένα, λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Νοσοκομείου Αγίας Όλγας στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.
Επιπλέον, σταθερά παραμένουν τα προβλήματα στον Κηφισό, με την κίνηση να αυξημένη, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στην Κατεχάκη.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής, το οποίο ενημερώθηκε στις 7:09 το πρωί της Δευτέρας, αυξημένη κίνηση σημειώνεται στους εξής δρόμους:

-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 

