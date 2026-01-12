Με περισσότερα χειρουργεία και λιγότερες καθυστερήσεις «έκλεισε» το 2025, τι ξεμπλόκαρε τη διαδικασία
Με περισσότερα χειρουργεία και λιγότερες καθυστερήσεις «έκλεισε» το 2025, τι ξεμπλόκαρε τη διαδικασία
Από το «πάγωμα» της πανδημίας σε ρεκόρ το 2025, ο αριθμός των χειρουργείων του ΕΣΥ - Ποιες κινήσεις συνέβαλαν στην αύξηση, ποιες είναι οι 10 πιο συχνές επεμβάσεις και ποια νοσοκομεία επιλέγουν οι πολίτες
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στα χειρουργεία και να μειώσει τους χρόνους αναμονής.
Τα χειρουργεία αποτελούν από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά πεδία του ΕΣΥ, εκεί όπου κρίνονται καθημερινά η αντοχή των νοσοκομείων, η επάρκεια του προσωπικού και η πρόσβαση των πολιτών στην περίθαλψη και τη θεραπεία. Σε αυτό το πεδίο, που δικαίως μπορεί να χαρακτηριστεί ως η «βαριά βιομηχανία» του ΕΣΥ, το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των επεμβάσεων, ενώ η αναμονή άνω των τεσσάρων μηνών για τα ψυχρά χειρουργεία (πρόκειται για προγραμματισμένες επεμβάσεις ρουτίνας που δεν είναι επείγουσες) μειώθηκε κατά 80% σε σύγκριση με το 2024. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, σε συνδυασμό με τη διαχείριση της ενιαίας λίστας χειρουργείου που έθεσε σε εφαρμογή το 2024 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, στα δημόσια νοσοκομεία το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν 519.366 χειρουργικές επεμβάσεις, αριθμός που σηματοδοτεί ρεκόρ εξαετίας στο συγκεκριμένο πεδίο.
