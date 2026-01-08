Εγκαινιάστηκαν τα νέα χειρουργεία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» - Το Σωματείο Εργαζομένων έκανε αγώνα για να αποτύχουμε, λέει ο Γεωργιάδης

Από σήμερα αυξήσαμε τις διαθέσιμες χειρουργικές κλίνες από 5 σε 11, όλη η λίστα αναμονής σε αυτό το νοσοκομείο θα σβήσει εντός τριμήνου και από εκεί και πέρα η αναμονή θα είναι πρακτικά μηδενική, αναφέρει ο υπουργός Υγείας