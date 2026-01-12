Νεκρή η γυναίκα που έψαχναν στο σπίτι που πήρε φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης
Νεκρή η γυναίκα που έψαχναν στο σπίτι που πήρε φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστικής η άτυχη γυναίκα ήταν ηλικιωμένη
Δραματική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή του Σοχού στη Θεσσαλονίκη καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρή μια γυναίκα για την οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι ζούσε στο οίκημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική η νεκρή γυναίκα ήταν ηλικιωμένη.
Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
Σορός ηλικιωμένης εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, στον Σοχό Θεσσαλονίκης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 12, 2026
