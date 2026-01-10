Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στη Φθιώτιδα
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ και το επίκεντρο προσδιορίζεται κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού
Ταρακουνήθηκε από τα 4,4 Ρίχτερ η Φθιώτιδα και η ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.
Η σεισμική δόνηση έγινε 06:53 και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10χλμ και το επίκεντρο προσδιορίζεται κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού.
