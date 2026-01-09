Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Ορίστηκαν από το Φανάρι οι δύο Αρχιερείς που θα συμμετέχουν στην εκλογή των δύο Μητροπολιτών στην Κρήτη
Το ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, σήμερα Παρασκευή
Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μητροπολίτου πρώην Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίου, συνεχίστηκαν για δεύτερη ημέρα σήμερα, οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη.
Όπως ανακοινώθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η Αγία και Ιερά Σύνοδος ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για συμπλήρωση των μελών της προκειμένου να προβεί στην εκλογή Μητροπολιτών για τις χηρεύουσες Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, όρισε τους Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και Αυστρίας κ. Αρσένιο, ως εκείνους, οι οποίοι θα μεταβούν στην Κρήτη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες εκλογής.
Το ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, σήμερα Παρασκευή:
«Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐσυνέχισε καί σήμερον, 9ην Ἰανουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, θεωρήσασα ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Κατ᾿ αὐτήν, ἐνεκρίθη τό ὑπό τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς καταρτισθέν σχέδιον «Κανονισμοῦ ἀπονομῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοσύνης δι᾿ Ἀρχιερεῖς».
Περαιτέρω, τό Ἱερόν Σῶμα, θεωρῆσαν σχετικόν ἔγγραφον αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, δι᾿ οὗ ζητεῖται ἡ διά δύο Ἱεραρχῶν συμπλήρωσις τοῦ ὑπό τοῦ Νόμου καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπαιτου-μένου ἀριθμοῦ μελῶν αὐτῆς, πρός ἐκλογήν Μητροπολιτῶν διά τάς χηρευούσας Ἐπαρχίας ἐν τῇ Μεγαλονήσῳ, ὥρισε τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον, ὡς γραμματέα δέ αὐτῶν τόν Πανοσιολ. Διάκονον κ. Οἰκουμένιον, Ὑπογραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Ἐπίσης, ἐτελέσθησαν τό Μικρόν Μήνυμα τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἐλαίας κ. Βαρθολομαίου καί τά Μεγάλα Μηνύματα αὐτοῦ τε καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Σινώπης κ. Ἀμβροσίου, οἵτινες καί ἐδέχθησαν τά συγχαρητήρια τοῦ Παναγιωτάτου, τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου».
