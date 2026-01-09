Καιρός - Κολυδάς: Σαββατοκύριακο με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, πού θα χιονίσει τη Δευτέρα

Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες - Αναλυτική πρόγνωση

πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια και χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο



Κυριακή, βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια (μέγιστες 6–8°C).



Τη Δευτέρα, θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο στα ανατολικά, με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις από τα 300 μ. και πάνω. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 5–7 και τοπικά 8 μποφόρ και αισθητή πτώση θερμοκρασίας.



Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, την Τρίτη θα έχουμε ξεροβόρι και κρύο. Τοπικές βροχές μόνο σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση.







Δείτε την ανάρτηση του κ. Κολυδά:



H ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Σάββατο :Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική–κεντρική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ.Πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

✅Κυριακή :Βροχές στα δυτικά και σποραδικές… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 9, 2026

Κλείσιμο Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.



Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.



Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.



Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Βροχερός αναμένεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ από την Κυριακή θα υπάρξει αισθητή, ιδιαίτερα στα βόρεια και χιονοπτώσεις στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας.Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το Σάββατο αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική - κεντρική Πελοπόννησο. Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ και πρόσκαιρη μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.Τηνβροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και από το βράδυ και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βορειοανατολικής χώρας. Άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Αισθητή πτώση θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα βόρεια (μέγιστες 6–8°C).Τη, θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο σταμε πρόσκαιρες χιονοπτώσεις από τα 300 μ. και πάνω. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι 5–7 και τοπικά 8 μποφόρ και αισθητή πτώση θερμοκρασίας.Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, τηνθα έχουμε ξεροβόρι και κρύο. Τοπικές βροχές μόνο σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο, με ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και γρήγορη βελτίωση.Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4–6 και στο νότιο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση. Άνοδος θερμοκρασίας την ημέρα αλλά παγετός στα ηπειρωτικά, κατά τόπους ισχυρός σε κεντρικά και βόρεια.Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και στο Ιόνιο και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και πιθανώς στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις προμεσημβρινές και μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.