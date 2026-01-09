Άνοιξαν οι παράδρομοι στον Μπράλο, συνεχίζονται οι εκτροπές στο Κάστρο και την Θήβα

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου αναμένεται να συνεδριάσουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου να καταλήξουν στην εξειδίκευση της λίστας των αιτημάτων τους ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό