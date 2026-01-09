Ανοίγουν οι παράδρομοι από τους αγρότες στον Μπράλο, παραμένουν οι αποκλεισμοί σε Κάστρο και Θήβα

Στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης, οι αγρότες απελευθερώνουν τους παράδρομους, ενώ αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων αναμένονται μετά τη συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό