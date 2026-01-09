Ανοίγουν οι παράδρομοι από τους αγρότες στον Μπράλο, παραμένουν οι αποκλεισμοί σε Κάστρο και Θήβα
Στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης, οι αγρότες απελευθερώνουν τους παράδρομους, ενώ αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων αναμένονται μετά τη συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό
Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απελευθερωθούν οι παράδρομοι στο μπλόκο του Μπράλου, τερματίζοντας τον απόλυτο αποκλεισμό της περιοχής, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, την ερχόμενη Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν από το μπλόκο του Μπράλου οι αγρότες της Καρδίτσας, με τα τρακτέρ να επιστρέφουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Εκεί, σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις τους. Παράλληλα, αναμένεται να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που έλαβαν χθες οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου για άνοιγμα των παραδρόμων, προκειμένου να τερματιστεί η πολύωρη ταλαιπωρία οδηγών και οχημάτων, και κυρίως των βαρέων φορτηγών που παραμένουν σε αναμονή κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου.
Σε μία επιπλέον κίνηση «καλής πίστης και καλής θέλησης», όπως τη χαρακτήρισαν οι ίδιοι, και υπό την πίεση της συγκέντρωσης εκατοντάδων βαρέων οχημάτων, σήμερα μετά τις 9:00 το πρωί δόθηκε η δυνατότητα διέλευσης προς και από τη Λαμία, μέσω ενός ρεύματος κυκλοφορίας που άνοιξαν οι αγρότες σε παράπλευρο δρόμο. Υπενθυμίζεται ότι από χθες το μεσημέρι εκατοντάδες οχήματα είχαν εγκλωβιστεί με κατεύθυνση προς νότο και οι ουρές έφταναν μέχρι τη Λαμία και τη Στυλίδα, ενώ βαρέα οχήματα που κινούνταν προς βορρά σχημάτισαν ουρές που έφταναν έως τη Γραβιά.
Σε δηλώσεις του από το μπλόκο του Μπράλου, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, επισήμανε ότι «οι αγρότες προσέρχονται την Τρίτη σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το αν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επόμενη ημέρα και να παραμείνουμε στα χωριά μας». Σημείωσε ακόμη πως αύριο το μεσημέρι στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των μπλόκων, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για τη συγκρότηση της επιτροπής που θα συμμετάσχει στο διάλογο. Η επιτροπή, όπως διευκρίνισε, «θα έχει κλαδική εκπροσώπηση από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, αλλά και γεωγραφική εκπροσώπηση».
Τόνισε, παράλληλα, ότι τα αποτελέσματα του διαλόγου θα αξιολογηθούν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σε καμία περίπτωση δεν αποσύρονται τα τρακτέρ από τα μπλόκα. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αγρότες από την περιοχή της Αταλάντης, καθώς και οι συνάδελφοί τους από τον Δομοκό, που είχαν μετακινήσει μηχανήματα στον Μπράλο.
Στην Εύβοια, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας απέσυραν σήμερα στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ, τερματίζοντας τον αποκλεισμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.
Πιο σκληρή εμφανίζεται η στάση των αγροτών στη Βοιωτία, οι οποίοι, πέρα από το γενικό πλαίσιο των διεκδικήσεων, προβάλλουν και τοπικά αιτήματα. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα το βράδυ αν και πότε θα ανοίξουν τους παραδρόμους. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό όλων των δρόμων γύρω από το μπλόκο για 96 ώρες, απόφαση που επανεξετάζεται.
Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.
Στην Εύβοια, οι αγρότες που είχαν αποκλείσει την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας απέσυραν σήμερα στις 10:00 το πρωί τα τρακτέρ, τερματίζοντας τον αποκλεισμό, επίσης σε ένδειξη καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.
Πιο σκληρή εμφανίζεται η στάση των αγροτών στη Βοιωτία, οι οποίοι, πέρα από το γενικό πλαίσιο των διεκδικήσεων, προβάλλουν και τοπικά αιτήματα. Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα το βράδυ αν και πότε θα ανοίξουν τους παραδρόμους. Υπενθυμίζεται ότι είχαν αποφασίσει αποκλεισμό όλων των δρόμων γύρω από το μπλόκο για 96 ώρες, απόφαση που επανεξετάζεται.
Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.
