Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα στο Ρέθυμνο
Συνελήφθησαν δύο άνδρες για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα στο Ρέθυμνο

Σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν κατασχέθηκαν περίπου 900 γραμμάρια κάνναβης, ένα υποπολυβόλο, ένα κυνηγετικό τουφέκι και ζυγαριά ακριβείας

Στη σύλληψη δύο 26χρονων ανδρών για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και όπλα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης (8/1) η Αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν δύο άντρες (ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός) σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο του ημεδαπού την ώρα που ο ημεδαπός προμήθευε τον αλλοδαπό με ποσότητα ναρκωτικών και ακινητοποιήθηκαν.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 876 γραμμάρια κάνναβης
- το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ

Στη συνέχεια έγιναν έρευνες και στα σπίτια τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- Ένα υποπολυβόλο,
- Ένα κυνηγετικό τουφέκι,
- Ένα ζυγαριά,
- Μία σκανδάλη πιστολιού
- Μικροποσότητα κάνναβης και είδη συσκευασίας ναρκωτικών
- Δύο κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
