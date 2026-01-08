Θα παραδοθεί εντός της ημέρας ο δράστης του φονικού ξυλοδαρμού του 30χρονου στην Πάτρα
Θα παραδοθεί εντός της ημέρας ο δράστης του φονικού ξυλοδαρμού του 30χρονου στην Πάτρα
Ο 26χρονος δράστης χτυπούσε ασταμάτητα τον 30χρονο ενώ ήταν αναίσθητος στο έδαφος
Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του άγριου φονικού σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, που κόστισε τη ζωή σε έναν 30χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με το pelop.gr, ο βασικός κατηγορούμενος, ένας 26χρονος, αναμένεται να παραδοθεί πολύ σύντομα στις Αρχές της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα.
Φέρεται να είναι εκείνος που χτύπησε τον 30χρονο και του πατούσε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να είχε αποφυλακισθεί προσφάτως για υποθέσεις ναρκωτικών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον άτυχο 30χρονο, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.
Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.
Σύμφωνα με το pelop.gr, ο βασικός κατηγορούμενος, ένας 26χρονος, αναμένεται να παραδοθεί πολύ σύντομα στις Αρχές της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα.
Φέρεται να είναι εκείνος που χτύπησε τον 30χρονο και του πατούσε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να είχε αποφυλακισθεί προσφάτως για υποθέσεις ναρκωτικών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον άτυχο 30χρονο, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.
Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα