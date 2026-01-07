Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
Η κηδεία τελέστηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών
Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα, Τετάρτη, τον 30χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον βίαιο ξυλοδαρμό του σε νυχτερινό κατάστημα.
Η κηδεία τελέστηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομά του και τον χειροκροτούσαν, σε μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (6/1), στην περιοχή της Εγλυκάδας όπου κατοικεί η οικογένειά του, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχθεί τη σορό του άτυχου άνδρα. Το κλίμα ήταν βαρύ, με συγγενείς και φίλους να εκφράζουν τη θλίψη και τον πόνο τους για την απώλεια, λίγο πριν από την τελετή του τελευταίου αποχαιρετισμού.
