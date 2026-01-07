Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Κηδεία

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα

Η κηδεία τελέστηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
14 ΣΧΟΛΙΑ
Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν σήμερα, Τετάρτη, τον 30χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον βίαιο ξυλοδαρμό του σε νυχτερινό κατάστημα.

Η κηδεία τελέστηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, οι παρευρισκόμενοι φώναζαν το όνομά του και τον χειροκροτούσαν, σε μια φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης (6/1), στην περιοχή της Εγλυκάδας όπου κατοικεί η οικογένειά του, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να υποδεχθεί τη σορό του άτυχου άνδρα. Το κλίμα ήταν βαρύ, με συγγενείς και φίλους να εκφράζουν τη θλίψη και τον πόνο τους για την απώλεια, λίγο πριν από την τελετή του τελευταίου αποχαιρετισμού.

Δείτε φωτογραφίες:

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 30χρονο που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό στον Πάτρα
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης