Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ του Alex North «Οι σκιές»

Κι όμως, ναι. Γιατί οι χειρότεροι εφιάλτες είναι εκείνοι που βασανίζουν τους αθώους, κάνοντας τη ζωή τους μιαατελείωτη δοκιμασία αγωνίας.Ένα πολύ ιδιαίτερο, ευαίσθητο αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα χρησιμοποιεί ο Alex North σαν κεντρικό μοτίβο για το μυθιστόρημα «Οι σκιές»: Το τι συμβαίνει όταν τα παιδιά γίνονται εγκληματίες -αλλά και εξίσου, ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν τα θύματά τους είναι κι αυτά παιδιά.Η υπόθεση του βιβλίου, ένα από τα πιο επιτυχημένα του North, με εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, περιστρέφεται γύρω από μια δολοφονία. Πρόκειται για κάτι που συνέβη 25 χρόνια πριν, όταν ένας έφηβος, ο Τσάρλι Κράμπτρι σόκαρε τόσο πολύ τη βρετανική κοινωνία με την αγριότητά του, ώστε όχι μόνο έγινε πασίγνωστος και διαβόητος, αλλά απέκτησε και... θαυμαστές.Ο Alex North περιγράφει με απαράμιλλη παραστατικότητα, σαν αστυνομικός ρεπόρτερ παρά ως μυθιστοριογράφος, το πώς η αποτρόπαια πράξη του Κράμπτρι προσέλαβε σχεδόν μυθικές διαστάσεις και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για επίδοξους μιμητές του. Με τον εφιάλτη των «φόνων-αντιγράφων» ζει επί 25 χρόνια ο Πολ Άνταμς, μιας και, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα ήταν φίλοι του. Μεγαλώνοντας, ο Πολ κατάφερε, με πολύ κόπο και σκληρή προσπάθεια, να προχωρήσει, να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του. Τώρα, όμως, εξαιτίας της άνοιας από την οποίαν υποφέρει η υπέργηρη μητέρα του, ο Πολ Άνταμς αναγκάζεται να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, κάτι που απέφευγε συστηματικά, καθώς προσπαθούσε να αποφύγει τα «φαντάσματα». Και μόλις διαβαίνει το κατώφλι εκείνου του στοιχειωμένου σπιτιού, ξεχύνονται δαίμονες που τον πολιορκούν, σαν αγέλη από αιμοβόρες νυχτερίδες. Θυμίζοντας στον Πολ ότι ο Τσάρλι Κράμπτρι, αφού σκότωσε τον κοινό τους φίλο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης.Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό μυθιστόρημα «Οι σκιές» του Alex North είναι στο ΘΕΜΑ.