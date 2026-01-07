Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ του Alex North «Οι σκιές»
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό θρίλερ του Alex North «Οι σκιές»
Το παρελθόν μπορεί να σε τιμωρήσει, ακόμη και εάν δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα κακό;
Κι όμως, ναι. Γιατί οι χειρότεροι εφιάλτες είναι εκείνοι που βασανίζουν τους αθώους, κάνοντας τη ζωή τους μια
ατελείωτη δοκιμασία αγωνίας.
Ένα πολύ ιδιαίτερο, ευαίσθητο αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα χρησιμοποιεί ο Alex North σαν κεντρικό μοτίβο για το μυθιστόρημα «Οι σκιές»: Το τι συμβαίνει όταν τα παιδιά γίνονται εγκληματίες -αλλά και εξίσου, ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν τα θύματά τους είναι κι αυτά παιδιά.
Η υπόθεση του βιβλίου, ένα από τα πιο επιτυχημένα του North, με εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, περιστρέφεται γύρω από μια δολοφονία. Πρόκειται για κάτι που συνέβη 25 χρόνια πριν, όταν ένας έφηβος, ο Τσάρλι Κράμπτρι σόκαρε τόσο πολύ τη βρετανική κοινωνία με την αγριότητά του, ώστε όχι μόνο έγινε πασίγνωστος και διαβόητος, αλλά απέκτησε και... θαυμαστές.
Ο Alex North περιγράφει με απαράμιλλη παραστατικότητα, σαν αστυνομικός ρεπόρτερ παρά ως μυθιστοριογράφος, το πώς η αποτρόπαια πράξη του Κράμπτρι προσέλαβε σχεδόν μυθικές διαστάσεις και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για επίδοξους μιμητές του. Με τον εφιάλτη των «φόνων-αντιγράφων» ζει επί 25 χρόνια ο Πολ Άνταμς, μιας και, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα ήταν φίλοι του. Μεγαλώνοντας, ο Πολ κατάφερε, με πολύ κόπο και σκληρή προσπάθεια, να προχωρήσει, να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του. Τώρα, όμως, εξαιτίας της άνοιας από την οποίαν υποφέρει η υπέργηρη μητέρα του, ο Πολ Άνταμς αναγκάζεται να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, κάτι που απέφευγε συστηματικά, καθώς προσπαθούσε να αποφύγει τα «φαντάσματα». Και μόλις διαβαίνει το κατώφλι εκείνου του στοιχειωμένου σπιτιού, ξεχύνονται δαίμονες που τον πολιορκούν, σαν αγέλη από αιμοβόρες νυχτερίδες. Θυμίζοντας στον Πολ ότι ο Τσάρλι Κράμπτρι, αφού σκότωσε τον κοινό τους φίλο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης.
Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό μυθιστόρημα «Οι σκιές» του Alex North είναι στο ΘΕΜΑ.
ατελείωτη δοκιμασία αγωνίας.
Ένα πολύ ιδιαίτερο, ευαίσθητο αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα χρησιμοποιεί ο Alex North σαν κεντρικό μοτίβο για το μυθιστόρημα «Οι σκιές»: Το τι συμβαίνει όταν τα παιδιά γίνονται εγκληματίες -αλλά και εξίσου, ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν τα θύματά τους είναι κι αυτά παιδιά.
Η υπόθεση του βιβλίου, ένα από τα πιο επιτυχημένα του North, με εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, περιστρέφεται γύρω από μια δολοφονία. Πρόκειται για κάτι που συνέβη 25 χρόνια πριν, όταν ένας έφηβος, ο Τσάρλι Κράμπτρι σόκαρε τόσο πολύ τη βρετανική κοινωνία με την αγριότητά του, ώστε όχι μόνο έγινε πασίγνωστος και διαβόητος, αλλά απέκτησε και... θαυμαστές.
Ο Alex North περιγράφει με απαράμιλλη παραστατικότητα, σαν αστυνομικός ρεπόρτερ παρά ως μυθιστοριογράφος, το πώς η αποτρόπαια πράξη του Κράμπτρι προσέλαβε σχεδόν μυθικές διαστάσεις και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για επίδοξους μιμητές του. Με τον εφιάλτη των «φόνων-αντιγράφων» ζει επί 25 χρόνια ο Πολ Άνταμς, μιας και, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα ήταν φίλοι του. Μεγαλώνοντας, ο Πολ κατάφερε, με πολύ κόπο και σκληρή προσπάθεια, να προχωρήσει, να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του. Τώρα, όμως, εξαιτίας της άνοιας από την οποίαν υποφέρει η υπέργηρη μητέρα του, ο Πολ Άνταμς αναγκάζεται να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, κάτι που απέφευγε συστηματικά, καθώς προσπαθούσε να αποφύγει τα «φαντάσματα». Και μόλις διαβαίνει το κατώφλι εκείνου του στοιχειωμένου σπιτιού, ξεχύνονται δαίμονες που τον πολιορκούν, σαν αγέλη από αιμοβόρες νυχτερίδες. Θυμίζοντας στον Πολ ότι ο Τσάρλι Κράμπτρι, αφού σκότωσε τον κοινό τους φίλο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης.
Αυτή την Κυριακή το εκπληκτικό μυθιστόρημα «Οι σκιές» του Alex North είναι στο ΘΕΜΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα