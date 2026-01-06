Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων: Κλειστά σήμερα τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ
Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων: Κλειστά σήμερα τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ
Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και mall ανοίγουν κανονικά, σηματοδοτώντας το τέλος της εορταστικής περιόδο
Η τελευταία αργία της εορταστικής περιόδου, τα Θεοφάνια, κρατά κλειστά σήμερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος των γιορτών και αποτελεί το τελευταίο «διάλειμμα» πριν την επιστροφή στην κανονικότητα για επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Με τα Θεοφάνια ολοκληρώνεται ο κύκλος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από εορταστικό ωράριο, αυξημένη κίνηση και διαδοχικές αργίες. Από αύριο, η αγορά επανέρχεται σταδιακά στους συνηθισμένους ρυθμούς της, με πλήρη λειτουργία καταστημάτων και εμπορικών κέντρων.
Σήμερα δεν είναι ανοιχτό κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Όλες οι μεγάλες αλυσίδες παραμένουν κλειστές χωρίς εξαιρέσεις ή ειδικό ωράριο.
Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα εμπορικά κέντρα. The Mall Athens, Metro Mall, Smart Park, Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen και Golden Hall δεν λειτουργούν σήμερα, καθώς ακολουθούν το καθεστώς της υποχρεωτικής αργίας.
Ανοιχτά ενδέχεται να είναι μόνο φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ και περίπτερα, τα οποία λειτουργούν με δικό τους ωράριο.
Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και mall ανοίγουν κανονικά, σηματοδοτώντας το τέλος της εορταστικής περιόδου και την επιστροφή στην καθημερινότητα.
Με τα Θεοφάνια ολοκληρώνεται ο κύκλος των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από εορταστικό ωράριο, αυξημένη κίνηση και διαδοχικές αργίες. Από αύριο, η αγορά επανέρχεται σταδιακά στους συνηθισμένους ρυθμούς της, με πλήρη λειτουργία καταστημάτων και εμπορικών κέντρων.
Σήμερα δεν είναι ανοιχτό κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Όλες οι μεγάλες αλυσίδες παραμένουν κλειστές χωρίς εξαιρέσεις ή ειδικό ωράριο.
Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα εμπορικά κέντρα. The Mall Athens, Metro Mall, Smart Park, Εκπτωτικό Χωριό McArthurGlen και Golden Hall δεν λειτουργούν σήμερα, καθώς ακολουθούν το καθεστώς της υποχρεωτικής αργίας.
Ανοιχτά ενδέχεται να είναι μόνο φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μίνι μάρκετ και περίπτερα, τα οποία λειτουργούν με δικό τους ωράριο.
Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μάρκετ, εμπορικά καταστήματα και mall ανοίγουν κανονικά, σηματοδοτώντας το τέλος της εορταστικής περιόδου και την επιστροφή στην καθημερινότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα