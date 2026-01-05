Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ομόνοια: Διακινητής ναρκωτικών επιτέθηκε σε αστυνομικούς για να διαφύγει
Από τον έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και χρηματικό ποσό
Στη σύλληψη 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Ομόνοιας, για διακίνηση ναρκωτικών και για επίθεση σε αστυνομικούς, κατά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έκαναν περιπολία, εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται πεζός στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και τον κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 41χρονος απώθησε τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να διαφύγει, γεγονός που οδήγησε και στη διερεύνηση του αδικήματος της βίας κατά υπαλλήλων.
Από τον έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και χρηματικό ποσό, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με παράνομη διακίνηση. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 80 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 17 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα ηρωίνης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.
