Αφθώδης πυρετός: Αυξημένη επιφυλακή σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες μετά τα κρούσματα σε Τουρκία και κατεχόμενα Κύπρου
Σύσταση για αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας προς τους κτηνοτρόφους – μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην περιοχή, επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
Σε αυξημένη επιφυλακή καλούν οι Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, μετά την επιβεβαίωση εκτεταμένων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Τουρκία και την πρόσφατη εμφάνισή του στα κατεχόμενα της Κύπρου.
Με ανακοίνωσή τους ενημερώνουν το κοινό και ιδίως τους κτηνοτρόφους για τη σοβαρότητα του νοσήματος, τον υψηλό κίνδυνο μετάδοσης μέσω ανθρώπινης δραστηριότητας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην περιοχή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Οι Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα Δωδεκανήσου και Κυκλάδων ενημερώνουν το κοινό και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους και όσους πρόσφατα επισκέφθηκαν την Τουρκία, ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία ενημερώνει για την εμφάνιση εστιών Αφθώδους πυρετού σε όλη σχεδόν την επικράτειά της.
Εστίες έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, στην περιοχή της Σμύρνης και του Φετιγιέ. Επιπρόσθετα, νωρίτερα τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού σε εκτροφές βοοειδών στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κοντά στην Αμμόχωστο.
Το νόσημα ΔΕ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ωστόσο ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να μεταφέρει τον ιό που το προκαλεί. Για τους λόγους αυτούς:
Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να τηρούν ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στις εκμεταλλεύσεις των και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επισκέψεις τρίτων σε αυτές.
Εάν έχετε πρόσφατα επισκεφτεί την Τουρκία και έχετε έλθει σε επαφή με παραγωγικά ζώα, μην έλθετε σε επαφή με ζώα στην Ελλάδα πριν τηρήσετε αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Μη μεταφέρετε μόνοι σας από την Τουρκία ζωοτροφές.
Ο Αφθώδης Πυρετός, ΑΠ (Foot and Mouth Disease, FMD) αποτελεί ιογενές νόσημα οξείας εμφάνισης και υψίστης μεταδοτικότητας των δίχηλων ζώων (μεταξύ αυτών τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι αίγες και οι χοίροι). Το νόσημα χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νεαρά που χαρακτηρίζεται υψηλό. Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία). O ιός του Αφθώδους πυρετού είναι ανθεκτικός στις συνήθεις συνθήκες του περιβάλλοντος και έτσι μπορεί να μεταδίδεται εύκολα, τόσο άμεσα (από ζώο σε ζώο) όσο και έμμεσα (μεταφορά του με πρόσωπα, μηχανήματα και εξοπλισμό, ζωοτροφές, τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως νωπό κρέας, παρασκευάσματα κρέατος και αλλαντικά, τυροκομικά προϊόντα κ.λπ.).
Η εμφάνιση νοσημάτων όπως ο Αφθώδης πυρετός σε μια περιοχή, συνεπάγεται αυτόματα τη λήψη και εφαρμογή πολύ αυστηρών μέτρων που επηρεάζουν άμεσα την κτηνοτροφία και το εμπόριο όλων σχεδόν των αγαθών που σχετίζονται με την κτηνοτροφία (ζώντα ζώα, κρέας και γάλα, ζωικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα, ζωοτροφές κ.λπ.).
Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας εφαρμόζουν προγράμματα επιτήρησης των νοσημάτων, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν εντοπιστεί κρούσματα αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.»
