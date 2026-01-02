Στο νοσοκομείο Ηρακλείου 74χρονος μετά από ξυλοδαρμό από τον γιο του
Στο νοσοκομείο Ηρακλείου 74χρονος μετά από ξυλοδαρμό από τον γιο του
Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα και ο 33χρονος άνδρας συνελήφθη
Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, στο Ηράκλειο, με έναν 74χρονο άνδρα να τραυματίζεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι από τον γιο του. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, έπειτα από παρέμβαση γειτόνων που ειδοποίησαν ανώνυμα την Αστυνομία.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός προέκυψε έπειτα από επεισόδιο με τον 33χρονο γιο του, που τον χτύπησε με τα χέρια, κάτι που στη συνέχεια επιβεβαίωσαν επωνύμως και οι γείτονες.
Σύμφωνα με το Nea Kriti, παρά το γεγονός ότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παιδιού του, η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις Αρχές, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ο 33χρονος συνελήφθη.
Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενη εμπλοκή του φερόμενου δράστη με αντίστοιχα περιστατικά.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός προέκυψε έπειτα από επεισόδιο με τον 33χρονο γιο του, που τον χτύπησε με τα χέρια, κάτι που στη συνέχεια επιβεβαίωσαν επωνύμως και οι γείτονες.
Σύμφωνα με το Nea Kriti, παρά το γεγονός ότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παιδιού του, η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις Αρχές, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ο 33χρονος συνελήφθη.
Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενη εμπλοκή του φερόμενου δράστη με αντίστοιχα περιστατικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα