Στο νοσοκομείο Ηρακλείου 74χρονος μετά από ξυλοδαρμό από τον γιο του
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Ενδοοικογενειακή βία

Στο νοσοκομείο Ηρακλείου 74χρονος μετά από ξυλοδαρμό από τον γιο του

Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα και ο 33χρονος άνδρας συνελήφθη

Στο νοσοκομείο Ηρακλείου 74χρονος μετά από ξυλοδαρμό από τον γιο του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, στο Ηράκλειο, με έναν 74χρονο άνδρα να τραυματίζεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι από τον γιο του. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές, έπειτα από παρέμβαση γειτόνων που ειδοποίησαν ανώνυμα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό, ενώ ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός προέκυψε έπειτα από επεισόδιο με τον 33χρονο γιο του, που τον χτύπησε με τα χέρια, κάτι που στη συνέχεια επιβεβαίωσαν επωνύμως και οι γείτονες.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, παρά το γεγονός ότι ο 74χρονος δεν επιθυμούσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παιδιού του, η υπόθεση δεν έκλεισε εκεί. Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα από τις Αρχές, όπως προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, και ο 33χρονος συνελήφθη.

Το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από την Αστυνομία, ενώ δεν προκύπτει προηγούμενη εμπλοκή του φερόμενου δράστη με αντίστοιχα περιστατικά.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης