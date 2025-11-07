ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου - Ύποπτη για την επίθεση η κόρη του

Η κόρη του άνδρα προσήχθη από τις Αρχές, καθώς πιστεύεται ότι εκείνη επιτέθηκε στον άνδρα με το αιχμηρό αντικείμενο

Ένας ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχτηκε από την 49χρονη κόρη του.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι. Η ζωή του 79χρονου δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία πραγματοποιεί σχετικές έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

