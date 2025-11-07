Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Ηλικιωμένος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Αγρινίου - Ύποπτη για την επίθεση η κόρη του
Η κόρη του άνδρα προσήχθη από τις Αρχές, καθώς πιστεύεται ότι εκείνη επιτέθηκε στον άνδρα με το αιχμηρό αντικείμενο
Ένας ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχτηκε από την 49χρονη κόρη του.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στην προσαγωγή της ενώ περισυνέλλεξαν και ένα μαχαίρι. Η ζωή του 79χρονου δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.
Η αστυνομία πραγματοποιεί σχετικές έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
