Ρόδος: 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης - Συνελήφθη η μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Ο μαθητής της Α’ Λυκείου φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα το βράδυ σε μεζεδοπωλείο

Ένας 16χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, νωρίς το πρωί της Τρίτης, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μαθητής της Α’ Λυκείου φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ νωρίτερα το βράδυ σε μεζεδοπωλείο, όπου είχε βγει με την παρέα του. Στο νοσοκομείο έσπευσε και η μητέρα του, η οποία ενημερώθηκε τηλεφωνικά για το περιστατικό.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, η υπόθεση πήρε ποινικές διαστάσεις. Συνελήφθη τόσο η μητέρα του ανήλικου, με την κατηγορία της πλημμελούς εποπτείας, όσο και ο υπεύθυνος του καταστήματος όπου φέρεται να καταναλώθηκε το αλκοόλ. Οι αρχές διερευνούν τις ευθύνες και από τις δύο πλευρές, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει το διαχρονικό πρόβλημα της πρόσβασης ανηλίκων στο αλκοόλ.

