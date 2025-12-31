Με νοικιασμένη Lamborghini έκαναν το βίντεο με τα 250 χλμ./ώρα στο Χαϊδάρι - Πώς οι Aρχές έφτασαν σε οδηγό και συνοδηγό
Με νοικιασμένη Lamborghini έκαναν το βίντεο με τα 250 χλμ./ώρα στο Χαϊδάρι - Πώς οι Aρχές έφτασαν σε οδηγό και συνοδηγό
Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση στον οδηγό και συνεργεία στον συνοδηγό - Δείτε το επίμαχο βίντεο που κινητοποίησε τις αρχές
Ένα βίντεο «επίδειξης» που ανέβηκε στο TikTok, με μια κόκκινη Lamborghini να εμφανίζεται να πιάνει έως και 250 χιλιόμετρα την ώρα στους δρόμους του Χαϊδαρίου, ήταν αρκετό για να ανοίξει ο φάκελος της υπόθεσης και να ξεκινήσει μια στοχευμένη έρευνα που –σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές– οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίηση δύο προσώπων: του οδηγού που έκανε την επικίνδυνη κούρσα και του συνοδηγού που τον κατέγραφε, τον καθοδηγούσε και, όπως προέκυψε, είχε και ρόλο στην μίσθωση του οχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δημοσίευση του υλικού κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίοι αξιοποίησαν πλήρως τα στοιχεία που «έδινε» το ίδιο το βίντεο. Η έρευνα κινήθηκε σε δύο παράλληλους άξονες: αφενός στην ανάλυση του οπτικού υλικού καρέ-καρέ, αφετέρου στην ψηφιακή «χαρτογράφηση» της ανάρτησης και των λογαριασμών από τους οποίους είχε γίνει η δημοσιοποίηση.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, από τη διασταύρωση των δεδομένων ταυτοποιήθηκε ως οδηγός ένας 23 ετών, ενώ ως συνοδηγός –και πρόσωπο που φέρεται να του έδινε οδηγίες την ώρα της επικίνδυνης πορείας ένας 32 ετών.
Δείτε το επίμαχο βίντεο:
Lamborghini είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικιάσεων για το διάστημα 19 έως 27 Δεκεμβρίου 2025, με μισθωτή τον συνοδηγό, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να το παραχώρησε στον οδηγό που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο. Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε βασικό κρίκο στην αλυσίδα της ταυτοποίησης και της απόδοσης ρόλων, καθώς συνέδεσε ευθέως τον συνοδηγό με το όχημα και την καταγεγραμμένη επικίνδυνη συμπεριφορά.
Ακολούθως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Αθηνών Νικόλαο Στεφανάτο, δόθηκε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας και άμεση υποβολή της μετά τη λήψη των απολογιών των εμπλεκομένων. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ σε βάρος του συνοδηγού για άμεση και απλή συνεργεία στην ίδια πράξη.
Η υπόθεση, όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο υλικό που ανεβαίνει στα social media ως «κατόρθωμα» μπορεί να μετατραπεί σε αποδεικτικό μέσο, οδηγώντας σε ταυτοποιήσεις και ποινικές διαδικασίες.
