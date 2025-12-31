Η Ελλάδα στον πυρήνα της διεθνούς Αθλητικής Ρομποτικής: 3 Χρυσά, 3 Χάλκινα και 11 Τεχνικά Βραβεία στην IROC 2025

Γρηγόρης Καλογιαντσίδης – Υπεύθυνος Αποστολής

Μαρία Τσιαπαρίδου – Γενική Γραμματέας

Η Ελλάδα ως δύναμη συνεργασίας και αξιοπιστίας

Η Εθνική Ομάδα Ελλάδας Robotic Sports 2025 (αλφαβητικά)

«Είδα Ξανά τι σημαίνει “διεθνής διοργάνωση υψηλού επιπέδου”: πίεση, λεπτομέρεια, αυστηροί έλεγχοι. Και μέσα σε όλα αυτά, η ελληνική αποστολή στάθηκε υποδειγματικά — ως ομάδα και ως παρουσία της χώρας. Η εικόνα μας ήταν καθαρή: σοβαρότητα, οργάνωση και αποτελέσματα. Και αυτό είναι που μετράει όταν εκπροσωπείς την Ελλάδα: να είσαι αντάξιος και να φεύγεις με διακρίσεις.»«Αυτό που ζήσαμε στην IROC 2025 ήταν κάτι μεγαλύτερο από έναν αγώνα: ήταν μια διεθνής σκηνή όπου η Ελλάδα ακούστηκε δυνατά. Η ομάδα μας δεν πήρε μόνο μετάλλια — κέρδισε σεβασμό. Μεταφέραμε και τους επίσημους χαιρετισμούς του Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση προς τις συμμετέχουσες χώρες, και ταυτόχρονα δείξαμε ότι η Ελλάδα έχει νέα γενιά που μπορεί να πρωταγωνιστεί. Όταν η προσπάθεια γίνεται συλλογική, τα αποτελέσματα φαίνονται στο ταμπλό.»Ιδιαίτερη σημασία έλαβε η τελετή λήξης, όπου μεταφέρθηκαν οι επίσημοι χαιρετισμοί του Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση προς τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας τελετής πραγματοποιήθηκε και τιμητική απονομή μεταλλίων στην ομάδα της Κορέας, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα συνεργασίας και αθλητικής ευγένειας.Σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική παρουσία αποτελεί η συνέχεια της θεσμικής σχέσης της Ελλάδας με τη διεθνή κοινότητα της Αθλητικής Ρομποτικής, μετά τη διοργάνωση στην Αθήνα το 2024.Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το ευρωπαϊκό σκέλος της οργάνωσης, υπό την ευθύνη της κας Γεωργίας Λογγίτση,Καρνέζη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη οργάνωση της επόμενης εθνικής αποστολής για το 2026.Αναστασίου Καλλιρρόη, Βογιάτζη Μαρία Ισαβέλλα, Κελάνδρια Βασιλική, Καραλιώτα Δανάη Κυριακή, Κουμπάσαρος Ραφαήλ,Γεώργιος, Όρλιακλη Αικατερίνη, Τέλχα Άγγελος, Τσελέπης Απόλλων, Τσελέπης Ορφέας, Τσελέπη Ιφιγένεια, Ξανθούλης Αναστάσιος