Η Ελλάδα στον πυρήνα της διεθνούς Αθλητικής Ρομποτικής: 3 Χρυσά, 3 Χάλκινα και 11 Τεχνικά Βραβεία στην IROC 2025
Η Ελλάδα επέστρεψε από τη Χρυσή Ακτή (Gold Coast) της Αυστραλίας με μία διεθνή επιτυχία στην 27η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής (IROC 2025). Η ελληνική αποστολή HELLAS IROC TEAM, με 11 αθλητές, κατέκτησε: 3 Χρυσά Μετάλλια, 3 Χάλκινα Μετάλλια και 11 Τεχνικά Βραβεία.
Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν δικαίωση της συστηματικής προετοιμασίας, της προπονητικής καθοδήγησης και του αθλητικού ήθους των αθλητών, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθλητική Ρομποτική αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο πεδίο άθλησης, γνώσης και τεχνολογικής αριστείας στο οποίο η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί με συνέπεια.
- ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Εμμανουήλ Τσελεπής
- η Γενική Γραμματέας του IROC Hellas, Μαρία Τσιαπαρίδου
- ο Γραμματέας της Ομοσπονδίας & Υπεύθυνος Αποστολής, Γρηγόρης Καλογιαντσίδης
- ο Προπονητής, Νικόλαος Τζαμτζής
και με τη στήριξη πολλών γονέων, φίλων, σοφών δωρητών και μεγάλων χορηγών, το έργο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία και δύναμη.
Η αποστολή και οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχίαΤην ελληνική αποστολή Hellas Robotic Sports συνόδευσαν:
Εμμανουήλ Τσελεπής – Πρόεδρος«Η Ελλάδα πήγε στην Αυστραλία για να αγωνιστεί και γύρισε με 6 μετάλλια. Αυτό δεν είναι τύχη — είναι δουλειά. Τα 3 χρυσά, 3 χάλκινα και τα 11 τεχνικά βραβεία δείχνουν ότι η Εθνική μας ομάδα έχει επίπεδο, πλάνο και χαρακτήρα. Θέλουμε αυτή η επιτυχία να γίνει αρχή: περισσότερα παιδιά, περισσότερη προπόνηση, περισσότερες διεθνείς κορυφές. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ξαναδούμε την Ελλάδα στο βάθρο και το 2026.»
Νικόλαος Τζαμτζής – Προπονητής«Στην IROC δεν “χαρίζεται” τίποτα. Κερδίζεις μόνο αν είσαι έτοιμος στο μυαλό και στο σώμα. Οι αθλητές μας ήταν ψύχραιμοι, πειθαρχημένοι και αποφασιστικοί — και αυτό έφερε τα μετάλλια. Το πιο σημαντικό; Δεν κοιτάμε πίσω. Από σήμερα ξεκινάει η δουλειά για το επόμενο βήμα. Η Εθνική Ελλάδας Robotic Sports μπορεί ακόμη περισσότερα.»
Γρηγόρης Καλογιαντσίδης – Υπεύθυνος Αποστολής«Είδα Ξανά τι σημαίνει “διεθνής διοργάνωση υψηλού επιπέδου”: πίεση, λεπτομέρεια, αυστηροί έλεγχοι. Και μέσα σε όλα αυτά, η ελληνική αποστολή στάθηκε υποδειγματικά — ως ομάδα και ως παρουσία της χώρας. Η εικόνα μας ήταν καθαρή: σοβαρότητα, οργάνωση και αποτελέσματα. Και αυτό είναι που μετράει όταν εκπροσωπείς την Ελλάδα: να είσαι αντάξιος και να φεύγεις με διακρίσεις.»
Μαρία Τσιαπαρίδου – Γενική Γραμματέας«Αυτό που ζήσαμε στην IROC 2025 ήταν κάτι μεγαλύτερο από έναν αγώνα: ήταν μια διεθνής σκηνή όπου η Ελλάδα ακούστηκε δυνατά. Η ομάδα μας δεν πήρε μόνο μετάλλια — κέρδισε σεβασμό. Μεταφέραμε και τους επίσημους χαιρετισμούς του Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση προς τις συμμετέχουσες χώρες, και ταυτόχρονα δείξαμε ότι η Ελλάδα έχει νέα γενιά που μπορεί να πρωταγωνιστεί. Όταν η προσπάθεια γίνεται συλλογική, τα αποτελέσματα φαίνονται στο ταμπλό.»
Η Ελλάδα ως δύναμη συνεργασίας και αξιοπιστίαςΙδιαίτερη σημασία έλαβε η τελετή λήξης, όπου μεταφέρθηκαν οι επίσημοι χαιρετισμοί του Υπουργού Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση προς τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας τελετής πραγματοποιήθηκε και τιμητική απονομή μεταλλίων στην ομάδα της Κορέας, ενισχύοντας τον διεθνή χαρακτήρα συνεργασίας και αθλητικής ευγένειας.
Σημαντική προστιθέμενη αξία για την ελληνική παρουσία αποτελεί η συνέχεια της θεσμικής σχέσης της Ελλάδας με τη διεθνή κοινότητα της Αθλητικής Ρομποτικής, μετά τη διοργάνωση στην Αθήνα το 2024.
Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το ευρωπαϊκό σκέλος της οργάνωσης, υπό την ευθύνη της κας Γεωργίας Λογγίτση,Καρνέζη, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη οργάνωση της επόμενης εθνικής αποστολής για το 2026.
Η Εθνική Ομάδα Ελλάδας Robotic Sports 2025 (αλφαβητικά)Αναστασίου Καλλιρρόη, Βογιάτζη Μαρία Ισαβέλλα, Κελάνδρια Βασιλική, Καραλιώτα Δανάη Κυριακή, Κουμπάσαρος Ραφαήλ,Γεώργιος, Όρλιακλη Αικατερίνη, Τέλχα Άγγελος, Τσελέπης Απόλλων, Τσελέπης Ορφέας, Τσελέπη Ιφιγένεια, Ξανθούλης Αναστάσιος
