Υγεία γεμάτη κενά, αντιφάσεις και ακάλυπτες ανάγκες, 10 δείκτες του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα

Τι αποτύπωσαν οι δείκτες του ΟΟΣΑ για τη λειτουργία του συστήματος, τις ανάγκες των πολιτών και τις διαφορές υγείας μεταξύ ανδρών και γυναικών για το 2025