Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού, βρέθηκαν κινητά
Σχηματίστηκε δικογραφία
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα.
Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.
