Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού, βρέθηκαν κινητά
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Φυλακές Κορυδαλλού Κορυδαλλός

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού, βρέθηκαν κινητά

Σχηματίστηκε δικογραφία

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού, βρέθηκαν κινητά
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, πραγματοποιήθηκε, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, έλεγχος στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Στο πλαίσιο αυτό, κατελήφθη 28χρονος έγκλειστος αλλοδαπός να κατέχει κινητό τηλέφωνο, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκε ακόμα ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης