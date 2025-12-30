Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
Στο ένα γραφείο έριξαν το σανό και την κοπριά μέσα στον χώρο και στο δεύτερο βρήκαν την πόρτα κλειστή και θυροκόλλησαν τις ανακοινώσεις
Σε διαμαρτυρία στα γραφεία των βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ στο Αγρίνιο προχώρησε αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο Αγγελοκάστρου.΄
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι αγρότες, κρατώντας σάκους με σανό και κοπριά και τελάρα με πορτοκάλια, έφτασαν στο κέντρο της πόλης.
Αρχικά πήγαν στο γραφείο του βουλευτή και υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη. Αφού εξέφρασαν τα αιτήματά τους, έριξαν σανό και κοπριά στον χώρο.
Στη συνέχεια, οι αγρότες πήγαν στο γραφείο του έτερου βουλευτή Θανάση Παπαθανάση. Ωστόσο η πόρτα ήταν κλειστή και η αντιπροσωπεία θυροκόλλησε τις ανακοινώσεις με τα αιτήματά τους.
Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι αγρότες, κρατώντας σάκους με σανό και κοπριά και τελάρα με πορτοκάλια, έφτασαν στο κέντρο της πόλης.
Αρχικά πήγαν στο γραφείο του βουλευτή και υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη. Αφού εξέφρασαν τα αιτήματά τους, έριξαν σανό και κοπριά στον χώρο.
Στη συνέχεια, οι αγρότες πήγαν στο γραφείο του έτερου βουλευτή Θανάση Παπαθανάση. Ωστόσο η πόρτα ήταν κλειστή και η αντιπροσωπεία θυροκόλλησε τις ανακοινώσεις με τα αιτήματά τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα