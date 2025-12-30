Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες

Στο ένα γραφείο έριξαν το σανό και την κοπριά μέσα στον χώρο και στο δεύτερο βρήκαν την πόρτα κλειστή και θυροκόλλησαν τις ανακοινώσεις