Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Αγροτικές κινητοποιήσεις Σανό Κοπριά Αγρίνιο Κώστας Καραγκούνης

Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες

Στο ένα γραφείο έριξαν το σανό και την κοπριά μέσα στον χώρο και στο δεύτερο βρήκαν την πόρτα κλειστή και θυροκόλλησαν τις ανακοινώσεις

Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε διαμαρτυρία στα γραφεία των βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ στο Αγρίνιο προχώρησε αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο Αγγελοκάστρου.΄

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, οι αγρότες, κρατώντας σάκους με σανό και κοπριά και τελάρα με πορτοκάλια, έφτασαν στο κέντρο της πόλης.

Αρχικά πήγαν στο γραφείο του βουλευτή και υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη. Αφού εξέφρασαν τα αιτήματά τους, έριξαν σανό και κοπριά στον χώρο.

Στη συνέχεια, οι αγρότες πήγαν στο γραφείο του έτερου βουλευτή Θανάση Παπαθανάση. Ωστόσο η πόρτα ήταν κλειστή και η αντιπροσωπεία θυροκόλλησε τις ανακοινώσεις με τα αιτήματά τους.

Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
Αγρίνιο: Με σανό και κοπριά πήγαν στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ αγρότες από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο, δείτε φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης