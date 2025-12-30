«Φουντώνει» η γρίπη στα παιδιά και μεγαλώνει ο κίνδυνος για όλη την οικογένεια, προειδοποιούν οι ειδικοί
ΕΛΛΑΔΑ
Γρίπη Ελληνικά νοσοκομεία

«Φουντώνει» η γρίπη στα παιδιά και μεγαλώνει ο κίνδυνος για όλη την οικογένεια, προειδοποιούν οι ειδικοί

Τα παιδιά στο επίκεντρο της έξαρσης - Ανησυχία για τη μετάδοση στους ενήλικες και αυστηρές συστάσεις για εμβολιασμό - Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή εν μέσω των γιορτών

«Φουντώνει» η γρίπη στα παιδιά και μεγαλώνει ο κίνδυνος για όλη την οικογένεια, προειδοποιούν οι ειδικοί
Κλέλια Γιαρίμογλου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα, καθώς καταγράφεται σημαντική άνοδος των περιστατικών γρίπης στους ανήλικους, με την αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις προσελεύσεις παιδιών στα
Επείγοντα των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων στην Αττική, προαναγγέλλοντας την εξάπλωση των ιώσεων και στον ενήλικο πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, οι προσελεύσεις τον Δεκέμβριο στα Επείγοντα των δύο μεγάλων παιδιατρικά νοσοκομείων στο Γουδή, το «Αγλαΐα Κυριακού» και το «Η Αγία Σοφία» αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης