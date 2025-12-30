«Φουντώνει» η γρίπη στα παιδιά και μεγαλώνει ο κίνδυνος για όλη την οικογένεια, προειδοποιούν οι ειδικοί
Τα παιδιά στο επίκεντρο της έξαρσης - Ανησυχία για τη μετάδοση στους ενήλικες και αυστηρές συστάσεις για εμβολιασμό - Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή εν μέσω των γιορτών
Σε επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα, καθώς καταγράφεται σημαντική άνοδος των περιστατικών γρίπης στους ανήλικους, με την αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις προσελεύσεις παιδιών στα
Επείγοντα των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων στην Αττική, προαναγγέλλοντας την εξάπλωση των ιώσεων και στον ενήλικο πληθυσμό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, οι προσελεύσεις τον Δεκέμβριο στα Επείγοντα των δύο μεγάλων παιδιατρικά νοσοκομείων στο Γουδή, το «Αγλαΐα Κυριακού» και το «Η Αγία Σοφία» αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο.
