Η γρίπη χτύπησε τα παιδιά - 500 προσήλθαν στα Επείγοντα του Αγλαΐα Κυριακού
Αναπνευστικές λοιμώξεις Γρίπη Ιός RSV Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» ΠΟΕΔΗΝ

Η γρίπη χτύπησε τα παιδιά - 500 προσήλθαν στα Επείγοντα του Αγλαΐα Κυριακού

Αυξημένα περιστατικά γρίπης και ιού RSV καταγράφονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τα Χριστούγεννα, συμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι προσελεύσεις παιδιών με γρίπη, ιό RSV και άλλες ιογενείς λοιμώξεις στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, καθώς και στις παιδιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων, εν μέσω της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, από χθες έως σήμερα το πρωί εφημέρευε το Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου προσήλθαν συνολικά 500 παιδιά για εξέταση. Από αυτά, τα 120 παιδιά παρουσίαζαν γρίπη, RSV ή άλλες εποχικές αναπνευστικές ιώσεις.

