Συνελήφθη 39χρονος που άνοιξε με τον συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική, στο 1 εκατ. ευρώ η λεία τους - Δείτε βίντεο από τη δράση τους

Ένας 39χρονος Αλβανός ο οποίος και συνελήφθη, άλλοτε κατά μόνας άλλοτε από κοινού με συνεργό του, χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια δασικές περιοχές στη Φιλοθέη και στο Ψυχικό - Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι εισέρχονταν στα σπίτια ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού.