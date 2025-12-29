Συνελήφθη 39χρονος που άνοιξε με τον συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική, στο 1 εκατ. ευρώ η λεία τους - Δείτε βίντεο από τη δράση τους
Συνελήφθη 39χρονος που άνοιξε με τον συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική, στο 1 εκατ. ευρώ η λεία τους - Δείτε βίντεο από τη δράση τους

Ένας 39χρονος Αλβανός ο οποίος και συνελήφθη, άλλοτε κατά μόνας άλλοτε από κοινού με συνεργό του, χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια δασικές περιοχές στη Φιλοθέη και στο Ψυχικό - Ενδεικτικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι εισέρχονταν στα σπίτια ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού.

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη μίας συμμορίας διαρρηκτών που δρούσε κυρίως στη Φιλοθέη και στο Ψυχικό.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των στελεχών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης - Ψυχικού, οι κατηγορούμενοι είχαν «ανοίξει» από τον περασμένο Ιούλιο τουλάχιστον 16 σπίτια, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 39χρονος Αλβανός ο οποίος και συνελήφθη, άλλοτε κατά μόνας άλλοτε από κοινού με συνεργό του, χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια δασικές περιοχές στη Φιλοθέη και στο Ψυχικό, και κρύβονταν τόσο πριν, όσο και μετά την τέλεση των κλοπών.

Βίντεο από τη δράση τους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr:

Οι δράστες, αφού εντόπιζαν τις οικίες-στόχους, έχοντας ως βασικό κριτήριο την γειτνίασή τους με τις δασικές εκτάσεις και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα φορώντας γάντια, καπέλα και μάσκες, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αφού πρώτα παραβίαζαν μπαλκονόπορτες ή παράθυρα με τη χρήση λοστού, αφαιρούσαν κάμερες παρακολούθησης και απενεργοποιούσαν το σύστημα συναγερμού.

Σε περιπτώσεις μάλιστα που ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλότερους ορόφους, χρησιμοποιούσαν τηλεσκοπική σκάλα την οποία έφεραν σε κάθε τους εγκληματική πράξη.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού.
Αξιοσημείωτο επίσης τυγχάνει το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη λεία τους προέβαιναν σε πολλαπλές διαρρήξεις μέσα στο ίδιο βράδυ, ενώ σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στις ίδιες οικίες προκειμένου να αφαιρέσουν επιπλέον αντικείμενα.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε το πρωί των Χριστουγέννων από περιπολούντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, να οδηγεί όχημα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Οι αστυνομικοί τον κάλεσαν σε έλεγχο εκείνος όμως δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις και επιτάχυνε, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε, κατόπιν καταδίωξης και συνελήφθη.
