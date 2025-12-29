Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα
Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα

Συνελήφθησαν ο πατέρας της μίας ανήλικης και ο υπεύθυνος μπαρ, ο οποίος είχε επιτρέψει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ στην άλλη

Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα
Στην Παιδιατρική Κλινική διακομίσθηκαν δύο 15χρονες το βράδυ της Κυριακής (28/12) μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ στα Ιωάννινα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, το ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης, όπου φέρεται να κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

Το αλκοόλ, όπως αποδείχθηκε το είχε προμηθευτεί από το σπίτι της, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη ο πατέρας της.

Η άλλη ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ σε μπαρ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με τους γονείς της στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Η Αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο του μπαρ, ο οποίος είχε επιτρέψει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ στην 15χρονη.

Και οι δύο συλληφθέντες, με τις αντίστοιχες δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
