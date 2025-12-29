Δύο 15χρονες στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ στα Ιωάννινα

Συνελήφθησαν ο πατέρας της μίας ανήλικης και ο υπεύθυνος μπαρ, ο οποίος είχε επιτρέψει την είσοδο και την πώληση αλκοόλ στην άλλη