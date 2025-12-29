Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές έξω από κτήριο στο Γαλάτσι
Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές έξω από κτήριο στο Γαλάτσι
Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε είσοδο πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική όταν ενημερώθηκε για φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανές στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι.
Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα.
Η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα προκάλεσε, επίσης, ζημιές σε είσοδο πολυκατοικίας.
Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα.
Η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα προκάλεσε, επίσης, ζημιές σε είσοδο πολυκατοικίας.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 ΕΙΧ οχήματα και 3 μοτοποδήλατα, στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 29, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα