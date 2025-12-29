Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές έξω από κτήριο στο Γαλάτσι
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Γαλάτσι Αυτοκίνητα Μηχανές Πυροσβεστική

Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές έξω από κτήριο στο Γαλάτσι

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές και σε είσοδο πολυκατοικίας

Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές έξω από κτήριο στο Γαλάτσι
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική όταν ενημερώθηκε για φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και μηχανές στην οδό Δροσοπούλου στο Γαλάτσι.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τη φωτιά καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τρία μοτοποδήλατα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα προκάλεσε, επίσης, ζημιές σε είσοδο πολυκατοικίας.


