Ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό μεταξύ Κάστρου και Μαρτίνου και στα δύο ρεύματα
Μποτιλιάρισμα Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας Κάστρο Μαρτίνο

Η τροχαία κατευθύνει τα οχήματα από παρακαμπτήριους

Αυξημένη κίνηση περιμένει τους ταξιδιώτες στην Εθνική Οδό μεταξύ Κάστρου και Μαρτίνου λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Δείτε ΕΔΩ την κίνηση στην Εθνική Οδό.

Στις 11 το βράδυ του Σαββάτου το πρόβλημα εξακολουθούσε να είναι έντονο και στα δύο  ρεύματα.

Η Τροχαία κατευθύνει τους οδηγούς προς τους παράδρομους.
