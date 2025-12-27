Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό μεταξύ Κάστρου και Μαρτίνου και στα δύο ρεύματα
Ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό μεταξύ Κάστρου και Μαρτίνου και στα δύο ρεύματα
Η τροχαία κατευθύνει τα οχήματα από παρακαμπτήριους
Αυξημένη κίνηση περιμένει τους ταξιδιώτες στην Εθνική Οδό μεταξύ Κάστρου και Μαρτίνου λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.
Δείτε ΕΔΩ την κίνηση στην Εθνική Οδό.
Στις 11 το βράδυ του Σαββάτου το πρόβλημα εξακολουθούσε να είναι έντονο και στα δύο ρεύματα.
Η Τροχαία κατευθύνει τους οδηγούς προς τους παράδρομους.
Δείτε ΕΔΩ την κίνηση στην Εθνική Οδό.
Στις 11 το βράδυ του Σαββάτου το πρόβλημα εξακολουθούσε να είναι έντονο και στα δύο ρεύματα.
Η Τροχαία κατευθύνει τους οδηγούς προς τους παράδρομους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα