Μαγικές εικόνες στην Αθήνα: Χιλιάδες φαναράκια φωτίζουν τον Αττικό ουρανό, για τη Νύχτα των Ευχών, δείτε βίντεο
Εντυπωσιακό θέαμα πάνω από την πλατεία Κοτζιά – Στον ουρανό 3.500 βιοδιασπώμενα φαναράκια
Μαγική είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην καρδιά της Αθήνας, καθώς χιλιάδες φαναράκια φωτίζουν τον Αττικό ουρανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα πάνω από την Πλατεία Κοτζιά.
Η «Νύχτα των Ευχών», η οποία είχε αναβληθεί την Παραμονή των Χριστουγέννων λόγω των καιρικών συνθηκών, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με μικρούς και μεγάλους να στέλνουν ψηλά τις ευχές τους για το νέο έτος. Το σκηνικό είναι φέτος πιο παραμυθένιο από ποτέ, καθώς τα 3.000 βιοδιασπώμενα φαναράκια «πετούν» έχοντας ως φόντο τη φωτισμένη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που έχει στήσει ο Δήμος.
«Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια ταξιδεύουν στον αττικό ουρανό και κάνουν την πόλη μας πάρα πολύ όμορφη, γεμίζοντάς τη με φως και αισιοδοξία», δήλωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δίνοντας το στίγμα της βραδιάς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Στέλνουμε το μήνυμα πως η Αθήνα είναι οι άνθρωποί της. Προχωράμε με αισιοδοξία τις γιορτές, με την πόλη ενωμένη, με αλληλεγγύη, αγάπη και δύναμη».
Τον ρυθμό στη γιορτή δίνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84, με τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο να επιλέγει γιορτινές μελωδίες σε ζωντανή μετάδοση από το Music Corner της Αγοράς, ενώ οικοδεσπότες της λαμπερής βραδιάς είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.
