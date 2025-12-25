Χριστούγεννα στο βουνό: Γεμάτες οι χιονοδρομικές πίστες, πέτρινα σπίτια και καλντερίμια μαγεύουν τους επισκέπτες

Ηπειρωτικοί προορισμοί και χιονοδρομικά έχουν την τιμητική τους τα Χριστούγεννα - Το Καϊμακτσαλάν υποδέχθηκε οικογένειες και λάτρεις του σκι, με τους υπεύθυνους να μιλούν για αυξημένη προσέλευση - Στα Άνω Πορόια, πέτρα, καλντερίμια και γιορτινή ατμόσφαιρα