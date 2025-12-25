Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Χριστούγεννα στο βουνό: Γεμάτες οι χιονοδρομικές πίστες, πέτρινα σπίτια και καλντερίμια μαγεύουν τους επισκέπτες
Ηπειρωτικοί προορισμοί και χιονοδρομικά έχουν την τιμητική τους τα Χριστούγεννα - Το Καϊμακτσαλάν υποδέχθηκε οικογένειες και λάτρεις του σκι, με τους υπεύθυνους να μιλούν για αυξημένη προσέλευση - Στα Άνω Πορόια, πέτρα, καλντερίμια και γιορτινή ατμόσφαιρα
Με την ηπειρωτική Ελλάδα να προσφέρει από ήσυχα χωριά μέχρι οργανωμένα χιονοδρομικά, οι εκδρομείς των γιορτών στρέφονται φέτος σε προορισμούς που συνδυάζουν χειμωνιάτικες εικόνες, παραδοσιακό σκηνικό και δραστηριότητες στο χιόνι.
Από τα πέτρινα καλντερίμια και τα τζάκια μέχρι τις κατάλευκες πλαγιές για σκι και snowboard, τα Χριστούγεννα «γράφουν» δυνατά σε βουνό και δάσος.
Στο Καϊμακτσαλάν, ένα από τα πιο δημοφιλή χιονοδρομικά της χώρας, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες κατέκλυσαν τις πίστες, με φόντο τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιονισμένο τοπίο. Οι λάτρεις του σκι και του snowboard είχαν την τιμητική τους, ενώ αρκετές οικογένειες επέλεξαν το κέντρο ακόμη και για μια βόλτα, μόνο και μόνο για να απολαύσουν την εικόνα του βουνού ντυμένου στα λευκά. Όπως ανέφερε ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού κέντρου Βόρα, «η προσέλευση είναι αυξημένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια».
Γιορτινή νότα έδωσαν και δύο νεαρές σκιέρ, που είπαν τα κάλαντα στα ποντιακά, μέσα στο σκηνικό των πλαγιών, προσθέτοντας έναν διαφορετικό τόνο στις ημέρες των Χριστουγέννων.
Την ίδια ώρα, στα Άνω Πορόια Σερρών, οι παιδικές φωνές που τραγουδούσαν τα κάλαντα έδωσαν ρυθμό στις γιορτές, με το χωριό να υποδέχεται επισκέπτες από όλη τη χώρα. Χτισμένα αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Μπέλλες, τα Άνω Πορόια κρατούν σταθερά τη θέση τους στους πιο χαρακτηριστικούς χειμερινούς προορισμούς της Μακεδονίας, προσφέροντας εικόνες από πέτρινα σπίτια, στενά καλντερίμια και αίσθηση «παλιού» χωριού που δεν αλλοιώνεται στον χρόνο.
Για όσους θέλουν Χριστούγεννα πιο παραδοσιακά, «δίπλα στο τζάκι», η ατμόσφαιρα του χωριού συμπληρώνεται από τοπικές γεύσεις και τη ζεστασιά της γειτονιάς που γεμίζει κόσμο αυτές τις ημέρες. Επισκέπτες από την Αθήνα, που όπως λένε κατάφεραν να περάσουν από τα μπλόκα των αγροτών, περιγράφουν τον προορισμό ως «μαγευτικό», επισημαίνοντας ότι βρήκαν έναν τόπο που διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του.
