Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων, σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες

Τα τέσσερα άτομα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν έγκαιρα με τη βοήθεια στελέχους του Λιμενικού από το αυτοκίνητο και έφτασαν με ασφάλεια στη στεριά