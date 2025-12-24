Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων, σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Λιμενικό Σώμα Αυτοκίνητο θάλασσα Νέα Στύρα Λιμάνι

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων, σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες

Τα τέσσερα άτομα κατάφεραν να απεγκλωβιστούν έγκαιρα με τη βοήθεια στελέχους του Λιμενικού από το αυτοκίνητο και έφτασαν με ασφάλεια στη στεριά

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων, σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (24/12) στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα, τα οποία, με τη βοήθεια στελέχους του Λιμενικού που βρέθηκε στο σημείο, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν έγκαιρα από το αυτοκίνητο και έφτασαν με ασφάλεια στη στεριά.

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι Νέων Στύρων, σώοι οι τέσσερις επιβαίνοντες

Από το συμβάν δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.

Τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στη θάλασσα διερευνώνται από τις Αρχές.
