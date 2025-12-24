Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένους στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Τριπόλεως, δείτε φωτογραφίες
Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στις 08:30 το πρωί, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν σε απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα. Ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Πηγή: korinthostv
