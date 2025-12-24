Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμένους στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Τριπόλεως, δείτε φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κόρινθος

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στις 08:30 το πρωί, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν σε απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα. Ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: korinthostv
Best of Network

Δείτε Επίσης