Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά, Πειραιά και κέντρο - Live η κίνηση στις Εθνικές Οδούς
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά, Πειραιά και κέντρο - Live η κίνηση στις Εθνικές Οδούς

Με αγροτικά μπλόκα και καθυστερήσεις η έξοδος για τα Χριστούγεννα - Δείτε live την κίνηση εδώ

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά, Πειραιά και κέντρο - Live η κίνηση στις Εθνικές Οδούς
Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη απόδραση για τις γιορτές των Χριστουγέννων, με αυξημένη κίνηση και ιδιαίτερες δυσκολίες στους δρόμους της Αττικής.

Αυτή την ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 18:30,  η κυκλοφορία σε βασικούς δρόμους της Αττικής έχει ως εξής:

- Αττική Οδός

 Μεγάλη κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών και μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Κάντζας μέχρι και τον κόμβο Κηφισίας. Επίσης αυξημένη η ροή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας (~10′-15′ καθυστερήσεις), με μποτιλιάρισμα στην έξοδο για Λαμία.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 18:30

Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Αττική Οδό, Σκαραμαγκά, Πειραιά και κέντρο - Live η κίνηση στις Εθνικές Οδούς

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ

 -Λεωφόρος Κηφισού

Στο ανοδικό ρεύμα από Αιγάλεω έως Νέα Φιλαδέλφεια παρατηρείται μεγάλη κίνηση.

Άλλοι βασικοί άξονες με αυξημένη κυκλοφορία

-Λ. Κηφισίας, Λ. Μεσογείων, Κατεχάκη: αυξημένη ροή.

- Λεωφόρος Αθηνών (ρεύμα εξόδου προς Δυτικά): έντονη κίνηση από Δάσος Χαϊδαρίου έως Σκαραμαγκά.

-Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Πατησίων και δρόμοι γύρω από το κέντρο παρουσιάζουν επίσης αυξημένη κυκλοφορία.

Στους αυτοκινητόδρομους Αθηνών–Κορίνθου (Ολυμπία Οδός) και Αθηνών–Λαμίας (ΠΑΘΕ) κατά κανόνα η κίνηση κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα.

Από παρακαμπτηρίους η έξοδος των εκδρομέων

Σε βασικά σημεία του οδικού δικτύου, ιδίως στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, έχουν στηθεί αγροτικά μπλόκα, που απαιτούν από τους οδηγούς εξαιρετική προσοχή.

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ τους χωρίς να τα απομακρύνουν πλήρως από τον δρόμο, αφήνοντας έτσι κάποιο χώρο για τις μετακινήσεις των εκδρομέων, όπως είχαν δηλώσει εκ των προτέρων.

Live update: Άνοιξαν δύο λωρίδες για τα ΙΧ σε Ριτσώνα, Κάστρο και Αμφίκλεια προς Θεσσαλονίκη, ουρές χιλιομέτρων στους παραδρόμους



