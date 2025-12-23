Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη
Στο περιπολικό επέβαινε αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία φύλαξης του τουρκικού προξενείου - Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα της ΕΛΑΣ
Επίθεση με μολότοφ σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα από ομάδα κουκουλοφόρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ήταν 2:20 όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το τουρκικό προξενείο.
Τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης του τουρκικού προξενείου.
Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του περιπολικού.
Μετά την επίθεση οι δράστες απομακρύνθηκαν πεζοί μέσω της οδού Αποστόλου Παύλου προς την Άνω Πόλη.
