Ηράκλειο: Επιχειρηματίας 79 ετών βρέθηκε νεκρός, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτης Ηρακλειο Επιχειρηματίας Σύζυγος

Ηράκλειο: Επιχειρηματίας 79 ετών βρέθηκε νεκρός, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι

Τον 79χρονο βρήκε νεκρή η σύντροφός του στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου

Ηράκλειο: Επιχειρηματίας 79 ετών βρέθηκε νεκρός, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι
Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο της Κρήτης ο θάνατος ενός 79χρονου επιχειρηματία της περιοχής που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 79χρονος είχε βάλει τέλος στη ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 79χρονος, ο οποίος είχε και ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι.

Τον 79χρονο εντόπισε η σύντροφος του η οποία βρισκόταν στο σπίτι και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης