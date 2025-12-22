Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ηράκλειο: Επιχειρηματίας 79 ετών βρέθηκε νεκρός, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι
Ηράκλειο: Επιχειρηματίας 79 ετών βρέθηκε νεκρός, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι
Τον 79χρονο βρήκε νεκρή η σύντροφός του στο σπίτι τους σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου
Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο της Κρήτης ο θάνατος ενός 79χρονου επιχειρηματία της περιοχής που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 79χρονος είχε βάλει τέλος στη ζωή του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 79χρονος, ο οποίος είχε και ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι.
Τον 79χρονο εντόπισε η σύντροφος του η οποία βρισκόταν στο σπίτι και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 79χρονος είχε βάλει τέλος στη ζωή του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 79χρονος, ο οποίος είχε και ενεργό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση, είχε αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι.
Τον 79χρονο εντόπισε η σύντροφος του η οποία βρισκόταν στο σπίτι και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα