Στόχος του λιανεμπορίου ο τζίρος να ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο

Παρά τις συσσωρευμένες δυσκολίες της χρονιάς, οι έμποροι ελπίζουν ότι οι γιορτές μπορούν να λειτουργήσουν «διορθωτικά», συμπληρώνοντας τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο, ιδιαίτερα για τα μικρά και μεμονωμένα καταστήματα που δοκιμάστηκαν έντονα