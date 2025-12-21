Ωράριο καταστημάτων σήμερα (21/12): Οι ώρες για τα μαγαζιά, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
ΕΛΛΑΔΑ
Εορταστικό ωράριο Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων Σούπερ μάρκετ Καταστήματα Χριστούγεννα

Ωράριο καταστημάτων σήμερα (21/12): Οι ώρες για τα μαγαζιά, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Σε ισχύ βρίσκεται το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

Ωράριο καταστημάτων σήμερα (21/12): Οι ώρες για τα μαγαζιά, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα σήμερα και τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά για τις εορταστικές αγορές.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σε ισχύ βρίσκεται εξάλλου το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά.

Αναλυτικά, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00
Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Κλείσιμο
Πέμπτη 25/12: Αργία - Κλειστά
Παρασκευή 26/12: Αργία - Κλειστά

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12: 09:00 – 21:00
Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία - Κλειστά
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης