Ωράριο καταστημάτων σήμερα (21/12): Οι ώρες για τα μαγαζιά, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Κλείσιμο

Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα σήμερα και τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ είναιΣύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετΣε ισχύ βρίσκεται εξάλλου το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά.Αναλυτικά, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:: 11:00 – 18:00Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00Πέμπτη 25/12: Αργία - ΚλειστάΠαρασκευή 26/12: Αργία - ΚλειστάΣάββατο 27/12: 09:00 – 18:00Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00