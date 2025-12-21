Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ωράριο καταστημάτων σήμερα (21/12): Οι ώρες για τα μαγαζιά, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ
Σε ισχύ βρίσκεται το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων
Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα σήμερα και τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά για τις εορταστικές αγορές.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, σήμερα 21 Δεκεμβρίου τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00.
Σε ισχύ βρίσκεται εξάλλου το χριστουγεννιάτικο εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.
Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου.
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι επίσης κλειστά.
Αναλυτικά, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00
Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 25/12: Αργία - Κλειστά
Παρασκευή 26/12: Αργία - Κλειστά
Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00
Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12: 09:00 – 21:00
Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία - Κλειστά
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά
