Παραδόθηκε 30χρονος στην Καλαμάτα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Παραδόθηκε σήμερα στην Καλαμάτα ένας 30χρονος για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα στις αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης, ενώ κατηγορείται για συνέργεια. O 30χρονος ήρθε από τη Φρανκφούρτη στην Αθήνα χθες με πτήση, είδε τον δικηγόρο και ξεκίνησε για Καλαμάτα.  Πρόκειται για τον άνθρωπο που έδωσε στον δράστη σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για τη μετάβαση του στη Φοινικούντα. Παράλληλα, ενημέρωνε και τον ηθικό αυτουργό για την άφιξή τους στη Φοινικούντα. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες, συνελήφθησαν  ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό. Και οι δύο κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο έγκλημα.

Οι Αρχές αναζητούσαν τον 30χρονο, ο οποίος είναι φίλος του επιχειρηματία που συνελήφθη, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.  Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη, καθώς για το έγκλημα έχουν συλληφθεί -εκτός από τον ανιψιό και τον φίλο του- άλλα δύο άτομα.

Αθώος δηλώνει ο ανιψιός 

Ο ανιψιός και ο φίλος του έχουν προφυλακιστεί. Κατά την απολογία του, ο ανιψιός επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στις προηγούμενες καταθέσεις του ως μάρτυρας, αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Δήλωσε αθώος, υποστήριξε ότι επιθυμεί τη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για συμπτώσεις σε όσα του αποδίδονται.

Από την πλευρά του ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας ότι αδίκως βρίσκεται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνοντας όσα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή.

