Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο «κόκκινο» Κηφισίας και Μεσογείων
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο «κόκκινο» Κηφισίας και Μεσογείων

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο «κόκκινο» Κηφισίας και Μεσογείων
Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν για ακόμη ένα απόγευμα οι οδηγοί στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο, από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο «κόκκινο» Κηφισίας και Μεσογείων

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας το απόγευμα της Πέμπτης (18/12), όπου οι οδηγοί παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένοι από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έως το Ψυχικό, και στις δύο κατευθύνσεις.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη έως τον κόμβο του Γέρακα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Την ίδια ώρα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και σε κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, όπως η Αλεξάνδρας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Σταδίου, καθώς και γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη Συγγρού και την Αμαλίας.
